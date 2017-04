De gaswinning door Vermilion bij Oppenhuizen kan doorgaan. De Raad van State heeft de acht bezwaarmakers tegen de gaswinning bij het dorp geen gelijk gegeven. Het enige punt dat de bezwaarmakers wel binnen hebben gehaald is dat Vermilion de inwoners beter moet informeren over de werkelijke bodemdaling. Onder de bezwaarmakers waren dorpsbelang Top en Twel, een bewonersvereniging en de protestantse gemeente Uitwellingergea-Toppenhuzen.

De bezwaren waren vooral gericht tegen het gaswinbesluit van de minister. De bezwaarmakers zijn bang voor aardbeveingen door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Er worden daarom waarschijnlijk tiltmeters geplaatst. Volgens het gaswinbedrijf valt het met de daling wel mee. Vermilion zal bij de gaswinning een gasput gebruiken die in 1972 geslagen is. Er zit naar verwachting 300 miljoen kuub gas in de bodem. Daarvan zal tussen de 20 en 60 procent gewonnen worden.

Voorzitter Tsjerk Bouwhuis van dorpsbelang Top en Twel noemt de uitspraak spijtig, maar verwacht. Hij is ingenomen met de eerdere successen die gehaald zijn, zoals het afdwingen van de nulmetingen en het plaatsen van tiltmeters.

De statenfractie van de PvdA is teleurgesteld dat de gaswinning door kan gaan.