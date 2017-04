Drugshandel op Terschelling, verdachten aangehouden

De politie op Terschelling heeft in een groot onderzoek naar grootschalige drugshandel op het eiland, in totaal zes verdachten aangehouden. Hoofdverdachten zijn twee bewoners van het eiland van 20 en 33 jaar. Zij worden verdacht van de handel in weed, cocaïne, amfetamine en ketamine.

Eerder deze maand zijn twee mannen van 29 en 37 jaar en een 22-jarige vrouw aangehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de handel in cocaïne. Dinsdagochtend is een zesde verdachte aangehouden. Deze 35-jarige Terschellinger wordt ook verdacht van handel in cocaïne. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.