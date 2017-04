Veel belangstelling voor spreekavond snelvaren Burgumer Mar

De plannen voor het mogelijk maken van snelvaren op het Burgumer Mar zorgen voor verdeeldheid in de regio. Dat deed dinsdag blijken op de inspreekavond van de gemeenteraad over de plannen van twee ondernemers.

Overlast of meer toeristen?

De raadszaal in Burgum zat helemaal vol en ook een tweede zaal met een schermverbinding was tot aan de laatste stoel bezet. Voor- en tegenstanders konden hun mening geven over de vraag of het verbod op snelvaren dat in 2013 ingesteld is, weer van tafel moet. De tegenstanders zijn bang dat het voor veel overlast voor mens én natuur zal zorgen. Voorstanders denken dat het veel extra toeristen op kan leveren.

Provincie besluit

De raad zal binnenkort een advies uitbrengen aan de provincie. Die moet er uiteindelijk een beslissing over nemen.