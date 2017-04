Organisatie Culturele Hoofdstad tevreden over financiering

Het gaat goed met de financiering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Dat zegt financieel directeur John Bonnema. Van de 72 miljoen euro die de organisatie nastreeft, is op dit moment 91 procent binnen. Er wordt nog onderhandeld met een aantal grote sponsoren over het resterende bedrag. Bonnema is er optimistisch over dat dat lukt. Hij sluit zelfs niet uit dat er meer dan de beoogde 72 miljoen euro binnenkomt.

Bonnema was één van de gasten op de fondswervings- en gemeenschapbijeenkomst die dinsdag in theater De Harmonie in Leeuwarden plaatsvond. In totaal kwamen er bijna zeshonderd mensen op af. Het grootste deel van hen bestond uit mensen die betrokken zijn bij projecten voor 2018, fondsen die die projecten steunen en mensen van de organisatie zelf. Verschillende projecten zijn nog op zoek naar aanvullende financiering. Toezeggingen van fondsen levert dat niet op, maar volgens de organisatie zijn er wel goede contacten gelegd.

De bezoekers kregen op de bijeenkomst aan het begin van de avond informatie over een aantal projecten die al zeker zijn, zoals de Reuzenoptocht, 'Ûnder de Toer' en Sense of Place (kijk ook www.2018.nl) Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar hebben een paar mensen gebruik van gemaakt.

Gedeputeerde Johannes Kramer overhandigde aan vijf projecten uit vijf regio's van Fryslân een stimuleringscheque van 2018 euro uit het Gemeenschapsfonds. Daarmee kunnen de bedenkers hun ideeën verder uitwerken. Het gaat om 'Linen yn it Lân' uit Woudsend, It Ytbos uit Hantum (Noordoost-Fryslân). Zaken van Staat en oorlog van kunsthuis Syb uit Beetsterzwaag (Zuidoost Fryslân), het buitenreïntegratiecentrum uit Leeuwarden voor Noordwest-Fryslân en Voedsel van Zee van Schiermonnikoog voor de Wadden.

Directeur Lieven Bertels van culturele hoofdstad ging in op de kritiek dat het te lang duurt voordat bekend gemaakt wordt wat er komend jaar allemaal zal gebeuren. Volgens hem is de aangekondigde datum van 5 oktober niet te laat. Sommige projecten staan nog op losse schroeven en het zou niet goed zijn om die eerst aan te kondigen en later weer terug te trekken. Daarbij denkt Bertels dat de aankondiging drie maanden van tevoren een goede periode is, omdat het publiek anders haar aandacht verloren is.