Estafettewinkel Leeuwarden na verhuizing heel veel groter

De kringloopwinkel van Omrin Estafette in Leeuwarden krijgt vanaf 1 september veel meer ruimte. De winkel komt in de woonboulevard aan de Voltastraat in de Friese hoofdstad en wordt maar liefst achtduizend vierkante meter. Nu is dat nog drieduizend vierkante meter. Het bestaande onderkomen aan de Zwettestraat is te klein en heeft te weinig parkeerplaatsen.

Omrin huurt de ruimte van de woonboulevard van de familie Kapenga, ook bekend van de grote meubelzaak in Wolvega. De Kapenga's krijgen er op hun beurt in september weer een nieuwe winkel bij.