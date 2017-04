Sionsberg breidt zorgaanbod uit

Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum breidt vanaf 1 juni de zorg uit. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt op een informatiebijeenkomst in het ziekenhuis. Bezoekers konden daar vragen stellen en kregen informatie over de stand van zaken bij het ziekenhuis en de uitbreiding die bezig is.

Zo zal onder andere de 'laag complexe' acute zorg in de avonduren worden uitgebreid. Dit houdt in dat patiënten die zorg van een huisarts nodig hebben in het ziekenhuis terecht kunnen voor het maken van foto's en het afnemen van bloed.