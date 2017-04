NHL-studinten helpe by berging sonken VOC-skip

Studenten van de NHL helpen mee aan de bergingsoperatie van het VOC-schip de Rooswijk. Meer dan 250 jaar geleden zonk het schip voor de Engelse kust vlakbij Dover. Aan boord was een grote lading zilver en 350 opvarenden.

Animaties

De NHL-studenten Communicatie en Multimediadesign zullen de vondsten uit het schip verwerken in 3D-animaties om ze op die manier ook voor publiek toegankelijk te maken. Het duiken laten ze aan de specialisten over. Het werk begint in juli en zal drie maanden duren. Al die tijd zitten de studenten in Kent in Engeland.

Hobbyduikers en stroming

Het wrak werd in 2004 ontdekt en er is al heel wat uitgehaald, ook door hobbyduikers. Daarom willen de Nederlandse en Engelse overheid het hele schip bergen. Alles komt dan boven water, ook de lading die nog wel aan boord ligt. Daarbovenop wordt het wrak door stromingen bedreigd en ook dat is een reden om het wrak veilig te stellen. De restanten zullen bestudeerd worden.