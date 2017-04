Het muziekfestival Welcome to the Village heeft weer dertien nieuwe acts voor het festival vastgelegd. Onder andere The Gospel Sessions, Larry Gus, Zebra Katz en De Likt komen naar het Groene Ster-gebied bij Leeuwarden.

Eerder werd bekend dat onder andere Franz Ferdinand, Blaudzun, 65daysofstatic, Spinvis, Mighty Oaks, DMA's en Broken Brass Emsemble bij Welcome to the Village op zullen treden. Het festival is van 21 tot 23 juli.