Kramer: "Strengere aanpak ganzen echt noodzakelijk"

De strengere aanpak van ganzen is noodzakelijk, omdat de schade afgelopen jaren enorm is toegenomen. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân dinsdagmiddag bij de presentatie van de nieuwe aanpak.

De aanpak van ganzen yn Fryslân gaat over de kop. Er worden 200.000 ganzen doodgeschoten en er komen minder foerageergebieden waar de ganzen in rust verblijven.

Boeren, jagers en Staatsbos zijn voor

De nieuwe aanpak van de provincie kan rekenen op de steun van boerenorganisatie LTo, van de jagers en van natuurorganisatie Staatsbosbeheer.

Fryske Gea en Natuurmonumenten stappen misschien naar de rechter

It Fryske Gea en Natuurmonumenten zijn het er niet mee eens. Volgens hen worden in het nieuwe plan te veel ganzen afgeschoten. Zij willen dan ook proberen Provinciale Staten zover te krijgen, dat ze tegen het plan stemmen. Ze komen daarom zelf met een alternatief plan, dat volgens hen beter is voor de ganzen. Mocht het door hen bedachte plan het niet halen, dan sluiten ze niet uit dat ze naar de rechter stappen.

Controle

Natuurorganisatie Staatsbosbeheer steunt het plan wel, maar zal streng toekijken op de afspraken. Zo moeten de veilige gebieden voor ganzen volgens hen enorm verbeterd worden en moet er streng gecontroleerd worden op wat de jagers doen.

Lagere ganzenvergoeding

De boeren zijn wel blij met het plan, omdat de nieuwe aanpak meer ruimte biedt voor het bestrijden van ganzen. Toch zijn ook zij niet helemaal blij met de plannen van de provincie. Om de boeren zover te krijgen dat ze zelf ook de ganzen zullen bestrijden, gaat de vergoeding voor de schade die ganzen veroorzaken enorm omlaag. In plaats van 100 of 95 procent vergoeding krijgen ze nog maar 80 procent. Volgens LTO zal dat voor sommige boeren problemen opleveren.

Het ganzenplan van de provincie komt in juni in de Provinciale Staten.