Een bijzonder tafereel op de A7 tussen Drachten en Groningen: een 49-jarige man uit Dieman slingerde daar langzaam over de weg, terwijl hij saxofoon speelde. De man reed met ongeveer 80 kilometer per uur achter een vrachtwagen. Toen de man door de politie aangehouden werd, verklaarde hij dat hij in een band speelt en een muziekstuk aan het oefenen was.

Er is een proces-verbaal tegen de man opgesteld.