Boete geëist tegen dochter voor witwassen crimineel geld

In een grote witwaszaak is er een boete van 15.000 euro geëist tegen de dochter van de verdachte. Ze zou haar vader geholpen hebben met grote bedragen zwart geld waarvan de herkomst niet te herleiden valt.

Kluis onder de vloer

De politie vond bij een inval in haar woning een kluis onder de vloer met 150.000 euro. De vrouw zegt dat ze niets van de kluis afwist.

Auto

Justitie verwijt haar dat ze een auto gekocht heeft, die haar vader voor het grootste deel betaald heeft. En hij had haar een stoel voor in haar tattooshop cadeau gedaan. Ze had kunnen weten dat dit allemaal van crimineel geld betaald werd, zegt justitie.