Drugsoverlast verplaatst zich van binnenstad naar de wijken

Minder geweld, inbraken en diefstal, maar meer drugsoverlast. Dat zijn de belangrijkste zaken die opvallen in de Veiligheidsmonitor van de gemeente Leeuwarden. Die werd dinsdagmiddag in het stadhuis van Leeuwarden gepresenteerd.

Binnenstad scoort beter

Elk jaar maakt Leeuwarden bekend welke wijken het goed doen en welke wijken niet. De binnenstad van Leeuwarden scoort al jaren het slechst als het gaat om criminaliteit en overlast. Dat hoort ook een beetje bij een binnenstad, zo laat de politie weten. Toch gaat het de laatste jaren ook daar de goede kant op, blijkt uit onderzoek. Er is minder vaak sprake van mishandeling, inbraak en diefstal.

Rotzooi op straat

In de hele gemeente Leeuwarden wordt veel geklaagd over afval op straat. Mensen hebben er met name in de wijk Heechterp last van. Ook de overlast van drugs is toegenomen. Die verplaatst zich uit de binnenstad naar de omliggende wijken. Het totaalcijfer van Leeuwarden wat betreft veiligheid is een 7,17. Het gaat bij dat cijfer om een combinatie van veiligheidsgevoel en politiecijfers. De wijk Wielenpôle in Leeuwarden scoorde vorig jaar nog in het 'rood' op het gebied van veiligheid, maar doet het nu iets beter.