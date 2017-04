Proloog neemt elf vervangende leerkrachten in dienst

Om voor continuïteit te zorgen heeft de Leeuwarder onderwijskoepel Proloog een vervangingspool opgezet met elf leerkrachten. Die zijn het gehele jaar in dienst van Proloog en worden ingezet op de scholen waar ze het meest nodig zijn. Elke vervanger krijgt ook een vaste school als standplaats. De meester of juf werkt daar als er op een andere plek geen vervanging nodig is. Op die manier is de vervanger altijd verzekerd van werk en kan die zich ook verder ontwikkelen, evenals de meesters en juffen met een eigen groep.

Proloog wil de vervangingspool in de toekomst verder uitbreiden. Naast de vervangingspool heeft Proloog ook twaalf nieuewe leerkrachten in vaste dienst benoemd. Proloog heeft 23 openbare basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Wirdum, Grou, Jirnsum, Reduzum en Lekkum.