Crone: niet drinken onder de 18, ook niet op Koningsdag!

Maar liefst 127 jongeren onder de 18 die vorig jaar op Koningsdag in Leeuwarden alcohol dronken zijn door burgemeester Ferd Crone op de vingers getikt. Hun ouders hebben van Crone een brief gekregen. In het schrijven wijst de burgemeester hun op het gedrag van hun kinderen.

Op Koningsdag wordt traditioneel veel gedronken door minderjarigen. Zij zijn op vorig jaar massaal betrapt op de festivalterreinen in Leeuwarden. Crone beperkt zijn aanpak niet tot Koningsdag. Ook als minderjarigen op andere dagen worden betrapt op alcoholgebruik kunnen de ouders een brief van de burgervader verwachten, zei Crone dinsdag.