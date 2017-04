Sander en Esmee Metz zingen voor War Child

Sander Metz doet samen met zijn dochter Esmee (9) mee aan een wedstrijd van War Child. Bij 'Jij en ik' moeten ouders met hun kind een filmpje inzenden waarin te zien is dat ze een duet zingen. Daarmee wil War Child tonen dat de ouderkindrelatie erg belangrijk en mooi kan zijn, iets wat veel kinderen in oorlogssituatie moeten missen..

De Metzen brengen een akoestische versie van 'Work from home' van Fifth Harmony. "Het voelt heel bijzonder", zegt Sander Metz die zijn dochter en zichzelf op gitaar begeleidt. Hij laat zijn dochter zoveel mogelijk vrij, want hij wil haar niet pushen. Zo krijgt ze geen zang- en muziekles van haar vader, maar van anderen. En daarom lijkt het vader en dochter zo mooi aan deze actie van War Child mee te doen.

De deelnemers moeten er zelf voor zorgen dat hun inzending door zoveel mogelijk mensen wordt gezien en geliked. Sander en Esmee staan op dit moment op nummer twee in de ranglijst, maar dat kan snel veranderen, zegt Sander die oorspronkelijk van Ameland komt en nu op de vaste wal woont. De winnaas mogen hun lied spelen op 14 juni in het televisieprogramma van War Child.