Veel inbraken opgelost door arrestatie van acht 'boefjes'

Door de aanhouding fan acht jongens tussen de 16 en 18 jaar heeft de politie tientallen inbraken en gevallen van diefstal opgelost. Een flink deel daarvan vond plaats in de kantine van voetbalvereniging Dokkum. Zes jongens uit Dokkum, Drachten en Lelystad hadden de sleutel van de kantine en wisten ook hoe het alarmsysteem werkte. Zo konden ze zich gemakkelijk toegang verschaffen. Ze namen geld mee en eten en dronken van de frisdrank en het snoepgoed in de kantine.

Twee andere jongens iut Dokkum zijn opgepakt omdat ze een aantal fietsen roofden. Ook hebben ze ingebroken in de jeugdsoos van Engwierum, een voetbalkantine in Dokkum en een school in Leeuwarden.