Trajectum GGZ: 2 miljoen tegen onderbezetting

De Raad van Bestuur van GGZ-instelling Trajectum trekt meer dan twee miljoen euro uit om de onderbezetting aan te pakken. Volgens vakbond FNV is het extra geld het resultaat van de acties van het personeel. Dat maakte eerder een zwartboek over de hoge werkdruk. Als gevolg daarvan zouden cliënten sneller in een isolearcel worden geplaatst.

Trajectum is een zorginstelling met elf locaties in het noorden en oosten van het land en bedoeld voor patiënten met ernstige gedragsproblemen of met psychiatrische klachten. In Fryslân heeft de zorginstelling lokaties in Appelscha, Oosterstreek en Ravenswoud.