Leeuwarder krijgt 3 jaar voor aanzetten tot drugssmokkel

Een 34-jarige Leeuwarder is dinsdag vanwege mensenhandel en het aanzetten tot drugssmokkel veroordeeld tot drie jaar celstraf. De man heeft drie mensen, waaronder een broer en zus uit Leeuwarden, overgehaald om mee te doen aan het smokkelen van cocaïne naar Nederland. De Leeuwarder zou hebben samengewerkt met een 42-jarige Leeuwarder, maar de zaak tegen hem werd twee weken geleden aangehouden vanwege ziekte van de advocaat.

Het is volgens de rechtbank bewezen dat de 34-jarige verdachte de broer en zus heeft overgehaald om cocaïne te smokkelen. Broer en zuster liepen in oktober 2012 tegen de lamp toen ze Ecuador probeerden te verlaten met ieder twee kilo cocaïne in de koffer. Zij belandden in één van de strengste finzenissen van Ecuador. Kelly was in verwachting en kreeg in de gevangenis een jongetje. Volgens de rechtbank heeft de Leeuwarder misbruik gemaakt van kwetsbare jongeren in een problematische situatie. De Leeuwarder was volgens de rjochtbank 'geheel ongevoelig' voor de gevolgen die de arrestatie had voor de slachtoffers en hun ouders.

De jonge vrouw uit Leeuwarden had schulden, die ze in één keer wilde afbetalen. Haar broer wilde haar niet alleen laten gaan en ging daarom maar mee. Het Openbaar Ministetie eiste twee weken geleden vier jaar celstraf. Dat de straf lager uitviel, komt omdat de rechtbank rekening hield met een andere veroordeling van de Leeuwarder in een vergelijkbare zaak.