Twaalf 'boshuisjes' bij camping Stortemelk op Vlieland

De vakantieganger op Vlieland kan vanaf dit seizoen in een in 'boshuisje' verblijven. Vlakbij camping Stortemelk worden twaalf nieuwe vakantiehuisjes gebouwd. Stichting recreatiebelangen Vlieland wil met de boshuisjes vooral een duurzaam en groen karakter uitstralen. De wc's worden doorgespoeld met afvalwater en er wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting. Ook is er geen gas-aansluiting in de huisjes maar wordt er electrisch gekookt. De huizen worden verwarmd met palletkachels.

Ook de verlichting in het bos wordt aangepast aan het duurzame karakter. De led-verlichting komt van kleine houten paaltjes en schijnt naar beneden. De paden blijven onverhard, om het "echte bosgevoel' uit te stralen, vertelt directeur Jan van der Veen van Stichting Recreatiebelangen Vlieland. De boshuisjes zijn speciaal voor het bos ontworpen. Met namen als Woodrock, Beukenootje of Spider moet de toerist het gevoel krijgen midden in de natuur te verblijven.

De camping hoopt met de boshuisjes een nieuwe markt aan te spreken. "Mensen kunnen kiezen voor tenthuisjes bij ons op de camping, maar als ze verder kijken dan komen ze over het algemeen op het eiland al snel in de wat grotere huizen terecht. Wij willen daartussen gaan zitten, door voor redelijk modale prijzen deze twaalf huisjes aan te bieden." Camping Stortemelk kon in de Paasweek de eerste vaste huurders al weer op de camping begroeten. De voorbereidingen op het hoogseizoen zijn al weer volop aan de gang. De cafetaria van recreatieruimte 'de Bolder' wordt geheel vernieuwd, de keuken van het restaurant wordt uitgebreid.