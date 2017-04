Geitenzuivel wordt steeds populairder

Geitenmelk, geitenkaas en ook geitenyoghurt wordt steeds populairder. Er wordt meer geitenmelk geproduceerd en er wordt ook veel meer geitenkaas verkocht. Het gaat om een flinke toename. Afgelopen jaar is volgens de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie NGZO 300 miljoen kilo geitenmelk geproduceerd, in 2000 was dat nog maar 75 miljoen kilo. Supermarktketens als Albert Heijn en Plus melden een groei van 25 tot 30 procent aan omzet in geitenkaas.

Kaasmakerij Henri Willig in Heerenveen exporteert zijn kaas naar meer dan dertig landen en merkt ook dat geitenzuivel populairder geworden is. Willig zijn bedrijf maakt 5500 ton kaas in een jaar. Een derde deel daarvan is geitenkaas. Volgens de NGZO is de smaak van geitenkaas de afgelopen jaren milder geworden en dat zorgt ervoor dat de consument nu vaker geitenkaas eet. Ook mensen die allergisch zijn voor melk van de koe kopen nu vaker geitenzuivel als alternatief.