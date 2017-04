Drachten: vrijwilligers zullen oudere patiënten activeren

In ziekenhuis Nij Smellinghe zullen vrijwilligers helpen om te voorkomen dat de conditie van oudere patiënten te ver achteruitgaat of dat patiënten in de war raken. Vooral kwetsbare patiënten lopen zulke risico's, bijvoorbeeld omdat ze te weinig bewegen. Bovendien speelt de vreemde omgeving ook een rol. Doel van de inzet van de vrijwilligers is dat een ziekenhuisopname er niet voor zorgt dat patiënten op langere termijn minder functioneren.

De samenwerking van zorgprofessionals en vrijwilligers is dinsdag begonnen. Het doel is dat voortaan altijd 16 vrijwilligers vijf dagen per week en zes uur per dag actief zijn. Nij Smellinghe wil voortaan voor elke oudere patiënt een persoonlijk plan maken met de onderdelen beweging, eten en oriëntatie. Bij het uitvoeren van dat plan, als aanvulling op de zorg, zijn vrijwilligers nodig. Die vrijwilligers hebben een cursus gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.