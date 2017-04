Patrick Bos wint Ureterp, Rixt Meijer Ronde van Gelderland

Patrick Bos is paasmaandag de winnaar geworden van het criterium van Ureterp. De wielrennen uit Deventer versloeg John Meewisse uit Erica en Wessel Piersma uit Grins in de eindsprint van dit eerste criterium van het Noorden. Hartthijs de Vries van Kollum zat in alle kopgroepen, deed veel werk en werd uiteindelijk zesde. Joakim Zuidema uit Dokkum werd achtste.

Rixt Meijer uit Heerenveen won paasmaandag de Ronde van Gelderland. Meijer ging er in de finale, uit een kopgroep van zeven vrouwen, vandoor en kwam solo over de finish in Apeldoorn. Danique Braam van Feanwâlden, ploechgenoot van Meijer, werd tweede. De derde plaats was voor Kirsten Peetoom.