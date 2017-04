Duizenden bezoekers bij opening watersportseizoen Terherne

Het watersportseizoen in Fryslân is paasmaandag geopend in Terherne. Duizenden belangstellenden kwamen af op het watersportdorp. Recreatie-ondernemers deden er alles aan om het publiek voor zich te winnen. Ze hopen op een goed seizoen en ze verwachten veel Duitsers en Belgen.

Verhuurders van boten zetten steeds meer in op elektrisch varen zonder een ronkende dieselmotor. Dat is populair onder toeristen. Volgens het Friese watersportbond zijn er dit jaar een paar knooppunten. Het gevaar van te grote vrachtschepen op het water en het hard mogen varen op het Burgumer Mar, die daar eigenlijk te klein voor is.