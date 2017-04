VIDEO: Jubileumeditie Aaipop begonnen in Nijland

Het muziekfestival Aaipop trok Paasmaandag zo'n 2500 bezoekers naar Nijland. Het is dit jaar een bijzondere editie, het is namelijk de dertigste keer dat het wordt gehouden. Het festival staat volledig in het teken van de Friese muziek. "Ons doel is niet om te groeien, we willen het Fries neerzetten en stimuleren", zegt voorzitter Romke Wielstra.

Er is nog wel plek voor meer bezoekers, maar dat is dus geen noodzaak. "We kunnen uitbreiden, maar we vinden het belangrijk om ruimte te houden zodat mensen vrij kunnen bewegen en van tent naar tent kunnen lopen."

Nog 30 jaar

Sommige Friese artiesten komen er al jaren, zoals Piter Wilkens. Voor bijvoorbeeld Twarres en Frerik de Swetser is het dit jaar de eerste keer dat ze optreden op Aaipop. Volgens de artiesten is het belangrijk dat dit festival, dat extra aandacht aan de Friese muziek geeft, er is.

Wat de organisatie betreft, kan het de komende tijd mooi zo doorgaan. Wielstra: "Als iedereen blijft komen, blijven we gewoon nog 30 jaar bestaan!"