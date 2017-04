Sipke Hulshoff: "Slechtste wedstrijd van dit seizoen"

"Dit was de slechtste wedstrijd van dit seizoen onder onze leiding." Dat zegt trainer Sipke Hulshoff maandag na afloop van de 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. "We hebben samen zo'n 25 wedstrijden gedaan dit seizoen. En dit was de minst goede." Hulshoff is, ondanks het slechte spel, wel erg blij met de drie punten die de Leeuwarders meenemen uit Utrecht. "We winnen wel met 2-0. Sportief is dit een goede dag. Technisch en tactisch was het erg matig."

Eén van de oorzaken van het slechte spel van Cambuur was het sfeerloze Galgenwaard stadion in Utrecht, waar bijna geen publiek zat.

"Doods"

Ook middenvelder Erik Bakker was kritisch over het optreden van zijn ploeg in Utrecht. "Dit was zeker niet goed. Dit was een van de slechtste wedstrijden van ons. Dan is het mooi dat we niks weggeven. We hebben wel weer de nul gehouden."

Bakker is vooral niet te spreken over het spel in de tweede helft. "In de eerste helft hadden we nog wel wat kansen. In de tweede helft was het doods."

SC Cambuur kan aanstaande vrijdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk de periodetitel pakken.