Minimale inspanning, maximaal resultaat voor SC Cambuur

SC Cambuur heeft maandagmiddag een minimale, maar belangrijke overwinning geboekt op Jong FC Utrecht, de nummer 18 in de Jupiler League. In een bijna leeg en sfeerloos Galgenwaard-stadion kwam het duel langzaam op gang. Pas na een kwartier kreeg Cambuur het overwicht en kreeg het ook de eerste kansen via Sander van de Streek en Erik Bakker. Na dik twintig minuten kwamen de Leeuwarders verdiend op voorsprong door een goal van topscorer Van de Streek, zijn 20e van het seizoen. Het leek alsof Cambuur los was: De Leeuwarders hadden de controle en kregen de eerste helft nog een paar kansen op de 2-0.

De tweede helft liet echter een heel ander beeld zien. Cambuur had moeite de controle over de wedstrijd te behouden en het duel op slot te gooien. Er werd slordig gespeeld en daardoor ontstonden er weinig kansen. Het duel ging voor beide ploegen op en neer, tot Tarik Tissoudali net voor het eindsignaal de 2-0 tegen de touwen schoot en het duel gespeeld was.

Door de overwinning blijft SC Cambuur koploper in de strijd om de vierde periodetitel.