Recreatievaart heeft zorgen over treinen en speedboten

De watersportbond maakt zich zorgen over de intensivering van de dienstregeling tussen Leeuwarden en Zwolle. Vanaf december rijden er vier treinen per uur naar Zwolle en dat is problematisch voor de recreatievaart, zegt Johan Woudstra van de watersportbond. De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal kan daardoor minder vaak open voor het scheepvaartverkeer. Woudstra zei dat bij de opening van het watersportseizoen in Terherne.

Er zijn meer punten van zorg, zegt Woudstra. Bijvoorbeeld het hardvaren op het Burgumer Mar. “Wij zijn niet tegen hardvaren, als watersportbond, maar op de Burgumer Mar wel. Die is te klein. Op bijvoorbeeld de Snitser Mar kan het wel. Die is meer dan drie keer zo groot.”

De discussie in de Friese Staten over de vaarwegen na Drachten en Heerenveen wordt door het watersportbond ook met belangstelling gevolgd. De provincie wil een deel van het Van Harnixmakanaal en de vaarweg naar Heerenveen verbreden. De vaarweg naar Drachten toe niet. Dat zou te duur zijn.

Terherne heeft al geprotesteerd tegen de plannen. Ze willen de grote schepen niet door het dorp heen hebben. Statenleden vinden dat de provincie hierbij niet allen moet kijken naar het economisch effect. De gevolgen voor recreatie en toerisme moeten goed onderzocht worden, vinden ze.