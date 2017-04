Friezen schitteren in Champions Leaguewedstrijd Barcelona

Grensrechter Erwin Zeinstra uit Dronrijp komt woensdag in actie bij de Champions Leaguewedstrijd tussen FC Barcelona en Juventus. Hij is niet de enige Fries die in actie komt bij de wedtsrijd. Mario Diks uit Leeuwarden is de vierde official.

Beide mannen maken deel uit van het scheidsrechtersteam van Björn Kuipers. Als ze er in slagen om de wedstrijd in goeie banen te leiden, kunnen ze in de halve finale van de Champions League nogmaals worden ingezet.

Er staat woensdag in het stadion van Barcelona behoorlijk wat op het spel. Om de halve finale te halen, moet de Spaanse ploeg een 3-0 achterstand goedmaken tegen het Italiaanse Juventus.