"Nieuwe kliko's kunnen de container in"

De nieuwe afvalcontainers van Omrin zorgen in Achtkarspelen voor tientallen klachten. Bij het legen zijn deze week al heel wat kliko's gesneuveld. Mensen klagen er ook over dat de deksels soms zomaar open waaien. Daardoor kunnen katten en vogels gemakkelijk bij het afval komen.

Afvalverwerker Omrin zegt dat het gaat om een nieuwe soort container, de Sortibak. Deze bakken zijn duurzaam gemaakt, van hergebruikt plastic, en ze zijn minder zwaar dan de oude kliko's. Er zijn in Achtkarspelen meer dan 10.000 containers uitgezet. Daarvan zijn tot nu toe 30 kapot gegaan. Volgens Omrin is dat geen uitzonderlijk hoog aantal.

Vorig jaar heeft Omrin een proef gedraaid mei de nieuwe container, in de Leeuwarder wijk Camminghaburen. Daar kwamen toen geen klachten binnen. Het bedrijf houdt de komende tijd in de gaten of er meer containers kapot gaan. Die worden dan zo snel mogelijk omgeruild, zegt een woordvoerder. De VVD-fractie in Achtkarspelen zal de zaak in de gemeenteraad aan de orde stellen.