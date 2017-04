Een 24-jarige man uit Drachten is zijn rijbewijs kwijtgeraakit. Hij had teveel drank gehad. De politie zette hem op de JFK-laan in Drachten aan de kant. Al snel bleek dat hij teveel drank. Al snel bleek dat hij teveel had gedronken om nog te mogen rijden. De man blies 425 ugl. Voor beginnend bestuurders geldt een maximum van 88 ugl.