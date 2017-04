Streppel: "We moeten leren langer goed te voetballen"

Hoofdpijn

Het wordt zo langzamerhand een terugkerend verhaal: Heerenveen begint goed aan de wedstrijd, komt ook vaak op voorsprong, maar weet dat niet vast te houden en geeft de wedstrijd uit handen. De verloren wedstrijd tegen Ajax was het achtste verlies in een uitwedstrijd op rij. Met name het aantal tegengoals uit standaardsituaties bezorgt de mensen bij de club zo langzamerhand hoofdpijn.

Standaardsituaties

In de eerste twintig minuten was Heerenveen de bovenliggende partij en hadden ze twee of drie goals moeten maken. De tegengoal valt dan uit een hoekschop. "We hebben er deze week nog op getraind, blijkbaar niet goed genoeg", zo zei trainer Jurgen Streppel na afloop. Het heeft volgens hem niet zoveel zin om wat aan de opstelling of het systeem te veranderen. "Verdedigend hebben wij niet zoveel smaken en dat wisten we vantevoren". Streppel knijpt hem nog niet maar: "we zullen meer doelpunten moeten maken om wedstrijden te winnen en laten we daar a.s. vrijdag maar mee beginnen".

We moeten Ajax meer pijn doen

Stijn Schaars begon weer eens in de basis, maar kon het verschil ook niet maken. "We hadden Ajax veel meer pijn moeten doen. Bij de 1-0 begon het publiek al te fluiten en maak je dan 2-0, dan lijkt het heel anders. Nu geef je het simpel uit handen". Het lijkt dan dat het de Friezen ook niet echt meezit, maar daar is Schaars het niet mee eens. Het is volgens hem ook een kwestie van kwaliteit, dingen moeten goed worden gedaan. Als dat tegen Ajax niet wordt gedaan, dan wordt de tegenstander ondersteboven gelopen. De weerbaarheid van de ploeg zal omhoog moeten, zo zegt Schaars.

De oplossing

Volgens spits Reza Ghoochannejhad is de oplossing niet zo ingewikkeld: "We moeten als spelers ons niveau halen en dat langer dan 20 minuten volhouden".