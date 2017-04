Tennisvereniging zien leden verdwijnen en stoppen ermee

Fryslân is alweer een tennisclub kwijt geraakt. Tennisvereniging Wirdum/Swichum trekt in november de stekker eruit. Het is geen incident, want de populariteit van de sport loopt terug. En dat merken de verenigingen in het aantal leden. De afgelopen vijf jaar zijn er al vijf clubs mee gestopt. De club aan de Swichumerweg had ooit 150 leden op 1200 inwoners. Het aantal mensen wat in de omgeving woont is toegenomen, maar het aantal leden niet. De teller staat nu op nog geen 40 leden. Het 25-jarig jubileum wordt nog net gehaald. Als oorzaken worden de vergrijzing genoemd en het feit dat veel jeugdleden hebben opgezegd toen het economisch minder ging.

Het slaagde in Wirdum ook niet om een aantal erg ijverige vrijwilligers bij de club te behouden. Wat ook niet helpt, is dat tennisverenigingen meer onroerendgoedbelasting betalen omdat ze spelen op een verharde ondergrond. Met het verdwijnen van de club verdwijnt niet alleen een sportlocatie, maar ook een ontmoetingsplek, zo zegt het bestuur. Er worden plannen gemaakt met het Dorpsbelang om op dezelfde plek een watersportvoorziening te krijgen.

De tennisbond KNLTB ziet ook dat verenigingen moeite hebben om jeugd te behouden. Met name in de kleinere dorpen. Daar is de concurrentie van andere sporten groot.

Er zijn op dit moment niet echt Nederlandse tennissers die als rolmodel dienen. In de hoogtijdagen van de tennisbond deden de Nederlandse tennissers het goed op internationaal niveau. Zo won Richard Krajicek Wimbledon en pakten Paul Haarhuis en Jacco Eltingh alle titels in het dubbelspel.