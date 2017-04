Nederland wint wereldbeker korfbal voor teams onder de 19

Het Nederlands korfbalteam heeft de wereldbeker voor teams onder de 19 gewonnen. Ze wonnen de finale van de verrassende finalist Taipei uit China met 28-16. De Chinezen bereikten de finale door verrassend van België te winnen. In de finale leken ze ook even voor een stunt te zorgen door brutaal de leiding te nemen, maar Oranje kwam terug en trok de wedstrijd naar zich toe. De derde plaats was uiteindelijk voor België dat de strijd om de derde en vierde plaats won van Tsjechië.

De organisatie was tevreden over het toernooi. Het enige minpuntje was dat het team van Mongolië niet kwam opdagen. Dat smeet het hele wedstrijdschema in de war. Maar verder is alles zonder problemen verlopen.