Heerenveen verliest ook van Ajax: 5-1

SC Heerenveen heeft de uitwedstrijd tegen Ajax met 5-1 verloren. De Friezen hadden een bliksemstart met een goal in de achtste minuut van Reza Ghoochannejhad. Hij scoorde uit een prima counter op een voorzet van Larsson. Ajax ging daarna volop in de aanval en kreeg ook de nodige kansen, maar dat gold ook voor SC Heerenveen. In de 24ste minuut viel de gelijkmaker, Viergever scoorde uit een hoekschop. In de 32ste minuut kwam Ajax op voorsprong door een goal van De Ligt, op een voorzet van Dolberg. Voor rust werd het ook nog 3-1 door een goal van Klaassen.

Het niveau wat het voetbal betreft daalde in de tweede helft. De wedstrijd was uiteindelijk al gespeeld. In de 67ste minuut werd het 4-1 voor Ajax uit een penalty, nadat Morten Thorsby een overtreding had gemaakt op Dolberg, die zelf de penalty nam. Zeven minuten voor het eindsignaal bracht Neres de eindstand op 5-1, die keeper Mulder omspeelde.

Ajax blijft met deze uitslag tweede in de competitie, het verschil met Feyenoord blijft een putn, want de Rotterdammers wonnen thuis met 2-0 van FC Utrecht. SC Heerenveen blijft op 40 punten staan.