Op het strand tussen Midsland en Formerum op Terschelling heeft jutter Guus van Dieren zondagmorgen een bijzonder stuk hout gevonden. Het gaat om een stuk van een steiger, met daarop een naamplaatje met de naam Steve hall. Wie dat is, is niet duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om een Brit. Van Dieren hoopt via internet in contact te komen met familie van Steve Hall.

Wie brengt ons in contact met de familie? Guus vind op 1e paasdag dit memorial van Steve Hall! @Skylgenet #Terschelling #stevehall pic.twitter.com/Y26f8Wkbuh — De Branding (@debrandingts) April 16, 2017