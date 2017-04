VC Snits haalt een benauwde overwinning op Eurosped: 3-2

De volleybaldames van VC sneek hebben zondag de thuiswedstrijd in de kampioenspoule tegen Eurosped met 3-2 gewonnen. Het was een benauwde overwinning, want de eerste beide sets gingen gemakkelijk naar Eurosped: 25-20 en 25-20. In de derde set kwam de ommekeer en die haald Sneek met 25-17 binnen. Die goede lijn werd in de vierde set doorgezet, die wonnen ze ook met 25-17. In de beslissende vijfde set ging het gelijk op, maar het was Sneek die de overwinning met 15-12 binnensleepte.

Daarmee liggen ze nog op koers om het landskampioenschap. Sliedrecht is al zeker van een plekje in de finale. Sneek heeft nu 18 punten uit 8 wedstrijden, één punt minder dan Set Up, zij hebben 19 punten uit 9 wedstrijden.

VC Sneek heeft nog twee thuiswedstrijden op het programma: woensdag tegen Alterno en aanstaande zondag tegen Flamingo's.