Riekele Kobes en Hinke Schokker winnen Slach om 'e Mar

Riekele Kobes heeft zaterdag de 24e editie van de Slach om 'e Mar in Burgum op zijn naam geschreven. Tweede werd Hagos Berhane en de derde plaats was voor Menno Mud. Aan de start stonden 227 deelnemers, net iets meer dan vorig jaar (214). Bij de vrouwen won Hinke Schokker, Inge van Schaick eindigde als tweede en Wilma van Galen werd derde. Zowel de dames als heren legden een afstand van 20 kilometer af. Deelnemers konden ook kiezen voor de 11 of 6,5 kilometer.

De 20 kilometer verliep niet geheel vlekkeloos door verwarring over de routebordjes. Daardoor ging een deel van de hardlopers de verkeerde kant op.