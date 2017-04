Wim Stroetinga achtste in koppelkoers WK baanwielrennen

Wielrenner Wim Stroetinga uit Oldeberkoop en zijn ploegmaat Yoeri Havik zijn zondag achtste geworden in de finale van de koppelkoers van het WK baanwielrennen in Hongkong. Het Nederlandse team kon zich niet serieus mengen in de strijd om de medailles, ze haalden niet meer dan 5 punten. De wereldtitel ging met 45 punten naar Frankrijk, Australië won zilver met 41 punten en de Belgen pakten het brons met 32 punten.