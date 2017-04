Robbert Schilder nog vraagteken bij Cambuur

Het is nog onzeker of centrale verdediger van Cambuur, Robbert Schilder, maandag kan spelen in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Schilder had last van een spierblessure, maar trainde zondag wel mee. Volgens Cambuurtrainer Sipke Hulshoff is het meedoen van Schilder wel van belang. De Leeuwarders spelen in het grote Galgenwaardstadion, voor waarschijnlijk maar zo'n duizend toeschouwers. Een wat bizarre ambiance die spelers vraagt die daar zakelijk mee kunnen omgaan, aldus Hulshoff. Dat is ook een van de redenen dat Martijn Barto een basisplaats krijgt. Dat gaat ten koste van Tarik Tissoudali.

Verder wilde Hulshoff nog geen opstelling bekendmaken. Cambuur heeft dubbele belangen bij een overwinning maandag. Dan blijven ze eerste in de vierde periode en het betekent ook dat in de algehele rangschikking een topplaats blijft behouden.