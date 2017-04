De Noordelijke Stripmanifestatie verhuist van Drachten naar Leeuwarden. Op 2 en 3 juni wordt deze manifestatie over het beeldverhaal gehouden in De Harmonie. De voorgaande twee manifestaties werden gehouden in het Fries Congres Centrum in Drachten, maar de organisatie kiest nu toch voor Leeuwarden vanwege de betere bereikbaarheid. Op beide dagen zijn bekende striptekenaars aanwezig en er zijn workshops.