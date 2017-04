Ureterp is slimste dorp van Fryslân

Ureterp is het slimste dorp van Fryslân. Het dorp won zaterdagavond in Burdaard de kennisquiz voor Friese dorpen. Ureterp pakte de hoofdprijs van 1000 euro, te besteden voor het dorp. Ook mag het de titel 'Het slimste dorp van Friesland’ een jaar dragen. Hilaard werd tweede, gevolgd door Burdaard. Schettens eindigde als vierde en De Westereen pakte de vijfde plaats.

Het was een zeer spannende strijd, die maar met een punt verschil werd gewonnen door Ureterp. Alle vijf finalistendorpen hadden veel supporters meegenomen naar MFC Het Spectrum in Burdaard. Zij zagen hoe hun teams vragen moesten beantwoorden in categorieën als geschiedenis, actualiteit, sport, muziek en Fryslân. Elk team bestond uit vijf inwoners van het dorp.

De kennisquiz voor dorpen werd voor het eerst georganiseerd in Fryslân door de Leeuwarder ondernemer Justin van Vliet. In september begon de competitie met diverse regionale voorrondes.