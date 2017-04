Gordykster piraten krijgen boete voor te hoge mast

Een bezoek van het Agentschap Telecom aan de paasmarathon van de Gordykster piraten is niet zonder gevolgen gebleven. Het Agentschap legde de piraten een boete van 250 euro op, omdat hun zendmast een paar meter te hoog zou zijn. "Een beetje flauw en zonde van het geld", is de reactie van piratenwoordvoerder Edwin Bosma. "We zijn bezig om geld in te zamelen voor de Wensambulance en dan heb je liever dat het geld daar naartoe gaat."

De paasmarathon van de Gordykster piraten is donderdag begonnen en gaat door tot en met tweede paasdag. In een feesttent zijn op vrijdag- en zaterdagavond optredens van diverse artiesten als Lytse Hille, Smurfke en Monica West. Met toestemming van het Agentschap Telecom wordt de paasmarathon ook uitgezonden in de ether op 107.20 FM. De Gordykster piraten organiseerden al eerder marathons en zijn van doel om daar een traditie van te maken. "De volgende keer moet de mast maar wat minder hoog, maar als het maar een beetje kan gaan we gewoon door."