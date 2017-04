Lemsters in actie voor 'It eintsje fan 'e daam'

In Lemmer zijn zaterdagmiddag een paar honderd mensen in actie gekomen voor 'It eintsje fan 'e daam'. Op het einde van de dam yn het IJsselmeer staat al jaren een hokje, dat voor veel Lemsters nostalgische en cultuurhistorische waarde heeft. De gemeente de Fryske Marren is echter van plan om het hokje dat op het einde van de dam staat af te breken en te vervangen door een lichtmast en een bank. Dat voornemen is bij veel Lemsters niet goed gevallen. Oud-wethouder Wietze de Haan van de voormalige gemeente Lemsterland heeft met een on-line petitie tegen de sloop van het hokje binnen een week al meer dan duizend handtekeningen verzameld.

Bij de protestbijeenkomst werd zaterdagmiddag voor het eerst een actielied gezongen voor behoud van het hokje op 'it eintsje fan de daam'. Op de melodie van 'Ooh Heideroosje' zongen de Lemsters: "No binne der wer plannen foar it eintsje fan 'e daam, `t plakje dêr't wy swommen en faak skar`len mei de faam, dat mei net gebeure, nee gjin sloop fan dit gebou, kom net oan ús eintsje en bliuw fan ús hokje ôf." De sfeer op de bijeenkomst was strijdbaar. De initiatiefnemers zijn van plan om de protesten over te brengen aan gemeentebestuur en gemeenteraad van de Fryske Marren.