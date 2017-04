Buitenpost door naar halve finales noordelijke beker

Door de strafschoppen zaterdagavond beter te nemen dan het Drentse Nieuw Buinen is VV Buitenpost door naar de halve finale van de noordelijke districtbeker. De wedstrijd zelf kwam maar moeizaam op gang. Het leek er op dat beide ploegen bang waren om teveel risico te nemen. Voor Buitenpost miste Rob Dijkstra in de eerste helft een grote kans, maar de Drenten waren evenmin trefzeker. Ook in de tweede helft moest het publiek lang wachten op het eerste doelpunt, want pas 4 minuten voor tijd bracht invaller Wim de Vries de 0-1 op het scorebord. De wedstrijd leek daarmee beslist, maar in de laatste tel van de blessuretijd deed Nieuwe Buinen toch nog wat terug via Robert Tieks: 1-1.

Buitenpost was veel beter in het nemen van strafschoppen. Aan de Friese kant gingen de vijf penalty's er allemaal in, terwijl voor Nieuwe Buinen Hateboer en Berends misten. Bij VV Buitenpost zijn ze euforisch door de winst in Drente. VV Buitenpost mag nu komend jaar meedoen aan de 'grote' KNVB-beter met kans op wedstrijden tegen grote amateurclubs of zelfs profclubs. In de noordelijke voetbalbeker mag VV Buitenpost het nu op 25 april opnemen tegen Staphorst. De triomf in Nieuw Buinen werd meegemaakt door een grote ploeg fans die vanuit Buitenpost waren meegereisd om 'de blauwtjes', zoals Buitenpost ook wel wordt genoemd, aan te moedigen.