Jill Schirnhofer trekt veel kinderen naar de boekenwinkel

De jonge schrijfster en programmamaakster Jill Schirnhofer trok zaterdag veel kinderen naar boekwinkels in Leeuwarden en Heerenveen. Schirnhofer is bezig met het promoten van haar nieuwste boek: Elvy's wereld, maar ze is eigenlijk nog veel bekender van het tv-programma 'Jill' op NPO 3 over tekenen, knutselen, mode en eten koken.

Tientallen jonge kinderen, vooral meisjes, kwamen naar de winkel voor een selfie met de jonge schrijfster en een handtekening. In Heerenveen leverde dat lange wachtrijen op, maar het bleef een vrolijke boel.