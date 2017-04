Nyck de Vries tiende in eerste race Formule 2

Nyck de Vries is zaterdag in zijn eerste race in de Formule 2 tiende geworden. De 22-jarige Sneker reed in het snikhete Bahrein voor het eerst in de klasse net onder de Formule 1. Hij begon als tweede aan de wedstrijd, maar moest duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe auto. Hij verloor gelijk bij de start al twee plaatsen. Daarna stond hij lang op de vierde plaats.

Ook de vierde plaats kon De Vries niet vasthouden, omdat zijn banden aan het eind helemaal kapot waren gereden. Het resulteerde in een tiende plaats.