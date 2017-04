Harkemase Boys pakt periodetitel in Hendrik-Ido-Ambacht

De Harkemase Boys reisden zaterdag af naar Hendrik-Ido-Ambacht voor de belangrijke westrijd tegen ASWH. Winst zou genoeg zijn voor de tweede periodetitel. Bovendien ging het om de strijd van de nummer 6 tegen de nummer 7 op de ranglijst. Beide ploegen gingen dan ook vol energie van start. Na 9 minuten kopte Heine Uuldriks de voorzet van Henny Bouius in de goal van ASWH en zette de Boys daarmee op een 0-1 voorsprong, maar in de 26ste minuut maakte Peter de Lange de gelijkmaker voor ASWH. Een kopbal belandde tegen de paal en ging via keeper Jansema het doel uit, maar volgens de grensrechter was de bal toch over de lijn geweest. Jansema kreeg geel omdat hij hiertegen protesteerde. In de 37ste minuut kreeg Harkemase Boys een penalty. Er werd een overtreding gemaakt op Matthijs Hardijk in het strafschopgebied. Dat betekende dat de bal op de stip ging en Oebele Schokker, de Maradona van de Friese Wouden, maakte de 1-2. Dat was ook de ruststand.

Na de rust kwam ASWH goed uit de kleedkamer. Ze kregen kansen. De Boys hadden het zwaar en in de 85ste minuut werd het dan toch 2-2. Dit was ook de eindstand. De concurrent van Harkemase Boys om de tweede periode, Rijnburgse Boys, verloor met 2-1 bij Lisse. Dat betekent dat het gelijkspel genoeg was voor de periodetitel. Harkemase Boys mag nu meedoen aan de nacompetitie en doet mee in de strijd om promotie naar de Tweede Divisie.