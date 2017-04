"Recht om de provincie uit te dagen moet worden uitgebreid"

Het recht om de provincie uit te dagen moet verder worden uitgebreid. Dat wil het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Een proef in Baard is zeer goed bevallen. Daar is kroegbaas Prins brugbedienaar geworden. Prins dacht dat hij het veel beter en goedkoper kon doen dan de provincie en dat was nu ook net het doel van het project 'Right to Challenge'.

Gedeputeerde Sander de Rouwe zegt dat het college voornamelijk op zoek is naar mensen die bij de uitvoering willen meehelpen. In de natuur of het openbaar vervoer. Of misschien wel op andere terreinen waar hij nu nog niet over heeft nagedacht, zegt hij. Mensen die een idee hebben, kunnen zich bij de provincie melden.