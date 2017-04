Aandacht voor parazwemmen bij waterpolobekerfinales

Bij de waterpolobekerfinales in Heerenveen was zaterdag aandacht voor het parazwemmen. Ieder jaar wordt een goed doel in het zonnetje gezet en dat is dit jaar het parazwemmen. Daar gaat zowiezo een bedrag van 400 euro heen. Ook wordt steun gegeven bij het maken van publiciteit. Volgens Chris Jaasma van stichting Waterpolo Fryslân is er voor de parazwemmers gekozen, omdat er te weinig aandacht is voor parasport, terwijl dat heel belangrijk is.

De parazwemmers kunnen het geld goed gebruiken voor nieuw materiaal en de huur van zwemwater. Ze trainen nu één keer in de twee weken en de parazwemmers willen iedere week wel naar het zwembad.