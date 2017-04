Janneke (22) uit Boornbergum in finale missferkiezing

Fryslân heeft een finaliste in een missverkiezing. Janneke Knol uit Boornbergum is 22 jaar en heeft Multiple Sclerose. Ze zit nu bij de laatste acht in de missverkiezing voor vrouwen met een beperking. De missferkiezing is een programma van SBS en wordt gemaakt door Lucille Werner. Janneke is uitgekozen uit 150 vrouwen en doet nu mee om de titel Mis(s) 2017. Op 6 mei is de finale van de verkiezing.

Janneke heeft sinds drie jaar MS en heeft geregeld uitval van haar benen. Ze moet zo nu en dan al met een rollator lopen. Door haar ziekte is het lastig om haar studie af te maken. De stage bij een logopediepraktijk heeft ze al moeten opgeven. Toch blijft Janneke positief, ze is een doorzetter. Toen Lucille Werner een oproep voor de verkiezing deed, schreef Janneke zich in. Op 29 maart werd ze verrast door het televisieteam van SBS en kreeg de gouden envelop met daarin haar finaleplek.

Dit weekeinde zijn de finalisten bekend gemaakt. Janneke hoopt op 6 mei hoge ogen te gooien in de finale. En mensen kunnen een week voor de finale al op haar stimmen via de miss-pagina op de website van SBS.